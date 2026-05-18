ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия расширяет "теневой флот" для экспорта сжиженного газа, - Bloomberg

20:57 18.05.2026 Пн
2 мин
Суда сменили флаги и сразу взялись за санкционный газ России
aimg Валерия Абабина
Россия расширяет "теневой флот" для экспорта сжиженного газа, - Bloomberg Фото: Россия расширяет теневой флот для экспорта сжиженного газа (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Четыре танкера для сжиженного природного газа, которые до недавнего времени обслуживали экспортный завод Омана, начали загрузку топлива из российского проекта Arctic LNG 2, находящегося под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Теневой флот" РФ адаптируется быстрее ограничений, - санкционный омбудсмен

На прошлой неделе танкер "Космос" пришвартовался к плавучему хранилищу Saam, внесенному в санкционный список, вблизи Мурманска - и отплыл с более глубокой осадкой, что свидетельствует о принятом грузе. Три других судна - "Меркурий", "Орион" и "Луч" - также подошли к Saam или готовятся к швартовке там. Это очередной шаг Москвы к наращиванию экспорта в обход западных ограничений.

"Меркурий" уже получил топливо и сейчас направляется через Атлантику, предположительно в Азию. "Орион" и "Луч" находятся неподалеку от хранилища.

Все четыре судна имеют признаки "теневого флота" - они старше типичных LNG-танкеров, которые сейчас находятся в эксплуатации, и недавно перешли к малоизвестным компаниям.

Россия расширяет &quot;теневой флот&quot; для экспорта сжиженного газа, - BloombergФото: Согласно данным судна, танкер Kosmos LNG (белый) забрал груз с санкционированного США судна Saam FSU (синий). Kosmos ранее назывался Cagri LNG (bloomberg)

"Космос" в начале года сменил флаг, название и владельца - им стала гонконгская Mighty Ocean Shipping. "Орион" и "Меркурий" перешли к Celtic Maritime & Trading SA, "Луч" - к российской Abakan LLC. Ранее всеми четырьмя управляла оманская Oman Ship Management Co.

По анализу Bloomberg, теперь не менее 20 танкеров используются для перевозки LNG из санкционных российских проектов. Один из них был атакован в марте и выведен из эксплуатации.

Россия пытается воспользоваться повышенным спросом на сжиженный газ в Азии - закрытие Ормузского пролива сократило пятую часть мировых поставок и вызвало рост цен на топливо.

Напомним, в 2023 году США ввели санкции против Arctic LNG 2 и связанных с ним судов. После этого завод приостановил масштабное производство в октябре 2024 года.

Россия наращивала "теневой" флот для возобновления поставок - к обслуживанию Arctic LNG 2 привлекали суда ледового класса и танкеры, сменившие управление для сокрытия владельцев.

Полностью остановить такие структуры не удается - компании адаптируются к санкционному давлению быстрее, чем вводятся новые ограничения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация теневой флот
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым