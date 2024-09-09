ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину, - Bloomberg

Понедельник 09 сентября 2024 20:39
UA EN RU
Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину, - Bloomberg Иллюстративное фото: Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ через Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения. Она обеспечит продолжение снабжения российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, согласно соглашению, Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

Следует заметить, что раньше за доставку сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", - заявил исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо.

В Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки. А в "Лукойле" не ответили на запрос издания по поставкам нефти.

Санкции против "Лукойла"

В июле Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти "Лукойл" из-за санкций Украины, хотя Киев утверждает, что объемы нефти остались неизменными. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой о консультациях. Премьер Денис Шмигаль подчеркнул, что санкции Украины не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция политизирована.

Через Украину ежегодно транзитом проходит около 12-13 млн. тонн нефти. Около 5 млн. тонн из них получает Венгрия, для которой этот объем составляет почти 70% от импорта.

Подробно о ситуации с транзитом нефти читайте в материале РБК-Украина "Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Венгрия
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление