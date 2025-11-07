ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Конец войны близок? Трамп сделал новое заявление о прогрессе по Украине

Пятница 07 ноября 2025 05:15
UA EN RU
Конец войны близок? Трамп сделал новое заявление о прогрессе по Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.

Завершение войны в Украине

Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс, добавив, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы.

Сам Трамп на днях рассказал, что глава Кремля Владимир Путин пару недель назад обращался к нему за помощью с завершением войны в Украине. В частности, диктатор якобы рассказал, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.

Также стоит отметить, что недавно Трамп сказал, что войну в Украине можно закончить в короткие сроки. На вопрос про "пару месяцев" он ответил утвердительно.

Добавим, что действующий президент США уже неоднократно говорил, война между РФ и Украиной будет девятой, которую он сможет урегулировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины