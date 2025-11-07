Конец войны близок? Трамп сделал новое заявление о прогрессе по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.