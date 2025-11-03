Трамп заявил, что войну в Украине можно завершить за "пару месяцев"
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки - примерно за несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Белого дома в интервью телеканалу CBS News.
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли, по его мнению, война в Украине завершиться в течение "пары месяцев", Трамп ответил утвердительно.
"Я думаю, что мы это сделаем, да", - сказал он.
Американский лидер также добавил, что, по его убеждению, Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.
"Я думаю, он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) действительно хочет вести дела с США", - отметил Трамп.
Комментируя собственные подходы к внешней политике, глава Белого дома подчеркнул, что его опыт в сфере торговли позволил достигать результатов в отношениях с разными странами.
"Это сработало с Индией, и это сработало с... Пакистаном, и это сработало с... 60% этих стран. Могу вам сказать, если бы не тарифы и торговля, я бы не смог заключить эти соглашения", - сказал Трамп.
Напомним, ранее Трамп заявил, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать.
"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", - сказал президент США на борту самолета Air Force One.