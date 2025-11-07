Кінець війни близький? Трамп зробив нову заяву про прогрес щодо України
Президент США Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.
Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.
"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.
Завершення війни в Україні
Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес, додавши, що цей конфлікт "потрібно вирішити наступним" після Гази.
Сам Трамп днями розповів, що глава Кремля Володимир Путін кілька тижнів тому звертався до нього по допомогу із завершенням війни в Україні. Зокрема, диктатор нібито розповів, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається.
Також варто зазначити, що нещодавно Трамп сказав, що війну в Україні можна закінчити в короткі терміни. На запитання про "пару місяців" він відповів ствердно.
Додамо, що чинний президент США вже неодноразово говорив, війна між РФ і Україною буде дев'ятою, яку він зможе врегулювати.