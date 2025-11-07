ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Кінець війни близький? Трамп зробив нову заяву про прогрес щодо України

П'ятниця 07 листопада 2025 05:15
UA EN RU
Кінець війни близький? Трамп зробив нову заяву про прогрес щодо України Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.

Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес, додавши, що цей конфлікт "потрібно вирішити наступним" після Гази.

Сам Трамп днями розповів, що глава Кремля Володимир Путін кілька тижнів тому звертався до нього по допомогу із завершенням війни в Україні. Зокрема, диктатор нібито розповів, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається.

Також варто зазначити, що нещодавно Трамп сказав, що війну в Україні можна закінчити в короткі терміни. На запитання про "пару місяців" він відповів ствердно.

Додамо, що чинний президент США вже неодноразово говорив, війна між РФ і Україною буде дев'ятою, яку він зможе врегулювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України