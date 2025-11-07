Кінець війни близький? Трамп зробив нову заяву про прогрес щодо України

Президент США Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трамп зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.

Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.