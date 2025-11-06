Трамп: Путин говорил, что не может закончить войну в Украине уже 10 лет и просил помочь

Президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой помочь в урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.

По словам Трампа, во время телефонного разговора Путин заявил, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", - сказал президент США.

Также Трамп отметил, что ему удавалось решить некоторые подобные вопросы за час без всякой помощи от ООН.