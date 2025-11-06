ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп: Путин говорил, что не может закончить войну в Украине уже 10 лет и просил помочь

США, Четверг 06 ноября 2025 00:14
UA EN RU
Трамп: Путин говорил, что не может закончить войну в Украине уже 10 лет и просил помочь Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой помочь в урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.

По словам Трампа, во время телефонного разговора Путин заявил, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: "Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", - сказал президент США.

Также Трамп отметил, что ему удавалось решить некоторые подобные вопросы за час без всякой помощи от ООН.

Ранее в интервью телеканалу CBS News Дональд Трамп выразил уверенность, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки - примерно за несколько месяцев.

Отвечая на вопрос журналистки о том, может ли, по его мнению, война в Украине завершиться в течение "пары месяцев", Трамп ответил утвердительно.

Американский лидер также добавил, что, по его убеждению, Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины