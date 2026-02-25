Конец эпохи щедрых выплат: в каких странах ЕС помощь украинским беженцам урезали

В каких странах ЕС помощь украинцам сократили

Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что самой щедрой к украинцам (с точки зрения прямых выплат) остается, вероятно, Германия.

Она отметила, что сначала украинцы имели доступ к Bürgergeld (так называемой "гражданской помощи") наравне с гражданами, а не к более низким выплатам по закону об искателях убежища.

Это означало бесплатное жилье, медицину, образование и денежную помощь.

Кроме того, это давало возможность получать 563 евро на человека в месяц.

"Но с приходом правительства Мерца в начале 2025 года ситуация изменилась: для тех, кто прибыл после 1 апреля 2025-го, предусмотрен переход на более низкие выплаты по системе для искателей убежища", - напомнила эксперт.

Кроме того, "в конце июня 2025 года Бундестаг проголосовал за приостановление права на воссоединение семей для беженцев".

При этом за отмену Bürgergeld украинцам и за возвращение домой из Германии украинцев-мужчин призывного возраста выступают две трети немцев.

Норвегия также отличалась высокими выплатами для украинцев. Но с 2025 года поддержку там - существенно ограничили.

Выплаты в 564 евро теперь начисляют только тем, кто живет в государственных общежитиях, а не в частном жилье.

Отменен и прием в общежитиях беженцев с домашними животными.

Кроме того, бесплатная стоматология для молодежи до 24 лет стала доступной только после 5 лет проживания в стране.

Ирландия еще с августа 2024 года окончательно уравняла выплаты для всех украинцев, проживающих в государственном жилье.

Теперь независимо от даты приезда помощь составляет 38,80 евро в неделю (вместо предыдущих 220 евро).

При этом сокращение не касалось тех, кто арендует частное жилье или живет в семьях ирландцев.

В Чехии с осени 2024 года срок бесплатного проживания сократили до трех месяцев. А для продления защиты теперь требуется нотариальное подтверждение аренды.

Выплаты с 2025 года составляют 200 евро для взрослых и 143 евро для детей.

Однако если трудоспособный беженец не находит работу в течение 150 дней, помощь уменьшают до прожиточного минимума - 129 евро в месяц.

Между тем мнение о том, что "украинцы - скорее польза, чем угроза для Чехии", поддерживают 31% жителей страны.

"60% респондентов считают, что украинцы получают из бюджета значительно больше, чем платят в него. Хотя из официального сообщения соответствующих учреждений мы знаем, что все наоборот", - рассказал аналитик STEM Иржи Таборский.

Польша же сейчас идет по пути жесткой привязки социальной помощи к занятости.

Так, единовременную выплату 300 злотых отменили еще летом 2022 года.

А детские выплаты "800+" (ежемесячная помощь 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет) привязаны сейчас к официальному трудоустройству или предпринимательской деятельности.

Вклад украинцев и расходы Польши (инфографика РБК-Украина)

Михайлишина объяснила, что это - результат законопроекта, подписанного 13 сентября 2025 года после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую его версию.

Стоит отметить также, что в начале января 2026 года отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось до исторического минимума: сейчас их поддержку одобряют 48% опрошенных, а 46% - выступают против.

При этом наиболее скептически настроены жители сел, люди с невысокими доходами и сторонники правых партий.

Кроме того, более половины жителей Польши поддерживают завершение войны (даже ценой территориальных уступок Украины), а 63% - считают такой сценарий неизбежным.