Отношение поляков к беженцам из Украины резко изменилось: что показало новое исследование

Польша, Пятница 09 января 2026 08:00
Отношение поляков к беженцам из Украины резко изменилось: что показало новое исследование Как изменилось отношение поляков к украинцам (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Почти половина поляков (48%) выступают за поддержку беженцев из Украины, тогда как 46% - против. Это самый низкий уровень поддержки за более чем десять лет, свидетельствуют данные опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Businessinsider.

Что показало исследование

Опрос Центра исследования общественного мнения показал, что поляки почти поровну поделились во мнениях относительно принятия украинских беженцев из конфликтных зон.

Согласно исследованию:

  • 48% поддерживают прием украинцев;
  • 46% выступают против;
  • 6% не определились.

При этом сильная оппозиция преобладает над сильной поддержкой - 19% против 13%.

"Это худшие результаты за всю историю нашего опроса, который начался вскоре после аннексии Крыма более десяти лет назад", - отмечают авторы исследования.

В начале 2022 года процент поляков, которые поддерживали принятие украинских беженцев, превышал 90% и оставался высоким до середины 2023 года.

Кто чаще выступает против беженцев

Противодействие принятию украинцев чаще встречается среди:

  • жителей меньших городов и сельской местности (59% против 27% в крупных городах);
  • респондентов с начальным или низшим средним образованием (62% против 26% среди тех, кто имеет высшее образование);
  • людей с более низкими доходами на душу населения (57% против 18% среди тех, кто имеет самые высокие доходы);
  • религиозных респондентов, посещающих церковь несколько раз в неделю (57% против 38% среди нерелигиозных).

Поддержка принятия беженцев доминирует среди:

  • избирателей левых партий "Разем" (88%) и "Левые" (78%);
  • сторонников Гражданской коалиции (70%).

Оппозиция преобладает среди избирателей правых партий:

  • Конфедерация Польской Короны - 69% против;
  • "Право и Справедливость" - 61% против;
  • Конфедерация - 54% против.

Поляки о конце войны в Украине

Исследование показало, что 54% поляков поддерживают завершение российско-украинской войны, даже если это приведет к потере Украиной части своей территории или независимости.

"Чуть больше года назад в польском обществе доминировали голоса поддержки бескомпромиссной борьбы, хотя со временем их количество уменьшалось. Фундаментальное изменение произошло после победы Дональда Трампа на выборах в США, когда он объявил о сокращении поддержки обороны Украины и решительных усилиях по прекращению конфликта", - отмечают авторы опроса.

Продолжение борьбы поддерживают 33% респондентов. Самые молодые респонденты чаще склонны поддерживать завершение войны даже ценой потери части территории (64% в возрастной группе до 24 лет против 49% в группе 55-64 года).

Прогнозы поляков относительно завершения войны

Большинство респондентов (63%) считают, что Украине придется отказаться от части своей территории. Остальные:

  • 8% прогнозируют полную оккупацию Украины Россией;
  • 6% ожидают, что войска РФ оставят территории, атакованные в 2022 году;
  • 2% считают, что Россия также выведет войска с оккупированных в 2014 году территорий.

Опрос проводился с 27 ноября по 8 декабря 2025 года на выборке 948 человек (62% с помощью CAPI, 24,8% - CATI, 13,2% - CAWI).

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.

Читайте также о том, что в Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.

