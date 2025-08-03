Конец эпохи "пикселя": ВСУ переходят на камуфляж, копирующий Multicam

"Доводим до вашего сведения, что Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", - сказано в сообщении.

Официально вид нового камуфляжа не разглашается. В то же время ряд профильных милитарных изданий пишет, что камуфляжный рисунок "ММ-25", который будут применять при изготовлении имущества для военных - это не что иное, как всемирно известный Multicam.

Фото: камуфляж "Мультикам" (wikipedia.org)

"Сроки перехода на новую форму не сообщаются. Учитывая текущую численность ВСУ, на полную смену формы может уйти несколько лет. Также пока неизвестно, когда первые комплекты новой формы поступят в войска", - пишет "Милитарный".