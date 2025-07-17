ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США "спешат" передать Украине оружие по плану Трампа, - посол

Четверг 17 июля 2025 18:30
UA EN RU
США "спешат" передать Украине оружие по плану Трампа, - посол Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки стремятся быстро поставлять вооружение Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа по закупке оружия Европой. Также рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Мы все поспешно работаем, чтобы способствовать этому и завершить это дело, и, знаете, я думаю, что все на самом деле движется очень быстро. Но я не могу подтвердить дату, когда все это будет завершено (поставки Украине оружия - ред.)", - сказал Уитакер.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о продаже США систем Patriot, которые уже есть в арсенале американской армии.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов", - отметил посол.

Он добавил, что среди других вариантов, которые обсуждаются, является отправка европейскими странами своих систем в Украину сейчас, а также возможность закупки замены прежде всего в США.

Европа будет покупать у США оружие для Украины

Напомним, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия.

В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину.

По его словам, первые системы Patriot уже отгружаются союзникам, а это означает, что вскоре их получит Украина.

Однако правительство Германии опровергло заявление президента США о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе