Кінець епохи "пікселю": ЗСУ переходять на камуфляж, що копіює Multicam

Збройні сили України змінять камуфляж ММ-14, більше відомий в народі, як "піксель", на нову форму. Військові будуть носити камуфляж ММ-25, який є копією іноземного Multicam.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті "Партнер МОУ" та видання "Мілітарний".
"Доводимо до вашого відома, що Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна", - сказано у повідомленні.
Офіційно вигляд нового камуфляжу не розголошується. Водночас низка профільних мілітарних видань пише, що камуфляжний малюнок "ММ-25", який застосовуватимуть під час виготовлення майна для військових - це не що інше, як всесвітньо відомий Multicam.
"Терміни переходу на нову форму не повідомляються. Враховуючи поточну чисельність ЗСУ, на повну зміну форми може піти кілька років. Також поки що невідомо, коли перші комплекти нової форми надійдуть у війська", - пише "Мілітарний".
Нагадаємо, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Завдяки угоді, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів. При цьому США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
Але з іншого боку, як розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, США прагнуть швидко постачати озброєння Україні відповідно до плану президента Дональда Трампа щодо закупівлі зброї Європою. Тому у Вашингтоні розглядають можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.