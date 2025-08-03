Кінець епохи "пікселю": ЗСУ переходять на камуфляж, що копіює Multicam

"Доводимо до вашого відома, що Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна", - сказано у повідомленні.

Офіційно вигляд нового камуфляжу не розголошується. Водночас низка профільних мілітарних видань пише, що камуфляжний малюнок "ММ-25", який застосовуватимуть під час виготовлення майна для військових - це не що інше, як всесвітньо відомий Multicam.

Фото: камуфляж "Мультикам" (wikipedia.org)

"Терміни переходу на нову форму не повідомляються. Враховуючи поточну чисельність ЗСУ, на повну зміну форми може піти кілька років. Також поки що невідомо, коли перші комплекти нової форми надійдуть у війська", - пише "Мілітарний".