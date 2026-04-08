Конец эпохи Орбана? Опросы перед выборами показали разгромное преимущество оппозиции

По оценкам Median, сформированным на основе анализа пяти последних опросов, "Тиса" может получить от 138 до 142 мест в парламенте, который насчитывает 199 депутатов. Для конституционного большинства в Венгрии партии нужно не менее 133 мандатов.

Если этот сценарий сбудется, правоцентристская сила во главе с Петером Мадьяром получит возможность внести изменения в конституцию и ряд ключевых законов, что, в частности, может иметь значение для разблокирования средств Евросоюза.

Для Виктора Орбана и его партии "Фидес" это может стать самым серьезным ударом за последние 16 лет. По прогнозу, правящая сила может рассчитывать лишь на 49-55 мест. Еще пять или шесть мандатов, как ожидается, получит ультраправая партия "Наша родина".

"Фидес" большую часть времени с 2010 года имел в парламенте две трети мест. Именно благодаря этому преимуществу команда Орбана приняла новую конституцию, а также неоднократно меняла базовые законы, в частности избирательное законодательство.

Median считается одной из самых точных социологических компаний в Венгрии. В агентстве отметили, что пять опросов, на которых основывается нынешний прогноз, охватили всего 5 тыс. респондентов и проводились тремя отдельными колл-центрами.

Компания также правильно предсказала убедительную победу Орбана на предыдущих выборах четыре года назад, хотя и несколько переоценила поддержку оппозиции.

Напомним, избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне громких скандалов и заявлений о внешнем влиянии.

В частности, Politico писало, что Виктор Орбан уже готовит план действий на случай своего поражения, тогда как в Брюсселе обсуждают сценарии реагирования даже на его возможную победу, чтобы избежать блокирования решений в ЕС.