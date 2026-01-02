Конец эпохи сверхприбылей: Россия теряет все больше доходов от нефти и газа, - ЦПД

В ЦПД отметили, что в министерстве финансов России признали, что доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В частности, в 2026 году доля нефтегазовых поступлений в бюджет упадет до 23% - тогда как до 2022 года она превышала 50%.

"Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа", - сказано в сообщении.

В 2025 году Россия была вынуждена торговать нефтью и газом на грани рентабельности, или даже себе в убыток - чтобы продать ее. Западные рынки потеряны из-за войны против Украины, поэтому Россия вынуждена продавать нефть Индии и Китаю. А эти двое отказываются покупать ее иначе, чем со скидкой в 50% и более.

"Не желая заканчивать войну против Украины, Кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент РФ последних лет", - резюмировали в ЦПИ.