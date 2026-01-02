Конец эпохи сверхприбылей: Россия теряет все больше доходов от нефти и газа, - ЦПД

В России уже вынуждены признать, что эпоха сверхприбылей от нефти и газа закончилась. Российский диктатор Владимир Путин нежеланием прекратить войну против Украины продолжает уничтожать экономику РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
В ЦПД отметили, что в министерстве финансов России признали, что доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В частности, в 2026 году доля нефтегазовых поступлений в бюджет упадет до 23% - тогда как до 2022 года она превышала 50%.
"Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа", - сказано в сообщении.
В 2025 году Россия была вынуждена торговать нефтью и газом на грани рентабельности, или даже себе в убыток - чтобы продать ее. Западные рынки потеряны из-за войны против Украины, поэтому Россия вынуждена продавать нефть Индии и Китаю. А эти двое отказываются покупать ее иначе, чем со скидкой в 50% и более.
"Не желая заканчивать войну против Украины, Кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент РФ последних лет", - резюмировали в ЦПИ.
Отметим, по данным украинской разведки, российская железная дорога из-за войны и санкций уже третий год подряд урезает инвестиции. В частности, инвестиционная программа на 2026 год сокращена почти на пятую часть, что демонстрирует признание управленческого провала.
В целом российская экономика фактически остановилась из-за войны Кремля против Украины. К концу 2025 года был зафиксирован самый низкий рост ВВП с 2023 года, что свидетельствует о входе экономики в стагнацию.
Всего несколько недель назад в ЦПИ также писали, что органы статистики РФ официально зафиксировали падение промышленного производства в стране в ноябре 2025 года. Но Россия все еще держится. Подробнее о том, что не так с экономикой РФ и кто ее держит на плаву - читайте в материале РБК-Украина.