RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Конец эпохи сверхприбылей: Россия теряет все больше доходов от нефти и газа, - ЦПД

Иллюстративное фото: российская экономика постепенно теряет источник сверхприбылей (росСМИ)
Автор: Антон Корж

В России уже вынуждены признать, что эпоха сверхприбылей от нефти и газа закончилась. Российский диктатор Владимир Путин нежеланием прекратить войну против Украины продолжает уничтожать экономику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

 

В ЦПД отметили, что в министерстве финансов России признали, что доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В частности, в 2026 году доля нефтегазовых поступлений в бюджет упадет до 23% - тогда как до 2022 года она превышала 50%.

"Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, избегая темы войны против Украины. Впрочем, именно война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа", - сказано в сообщении.

В 2025 году Россия была вынуждена торговать нефтью и газом на грани рентабельности, или даже себе в убыток - чтобы продать ее. Западные рынки потеряны из-за войны против Украины, поэтому Россия вынуждена продавать нефть Индии и Китаю. А эти двое отказываются покупать ее иначе, чем со скидкой в 50% и более.

"Не желая заканчивать войну против Украины, Кремль собственными руками уничтожает экономический фундамент РФ последних лет", - резюмировали в ЦПИ.

 

Отметим, по данным украинской разведки, российская железная дорога из-за войны и санкций уже третий год подряд урезает инвестиции. В частности, инвестиционная программа на 2026 год сокращена почти на пятую часть, что демонстрирует признание управленческого провала.

В целом российская экономика фактически остановилась из-за войны Кремля против Украины. К концу 2025 года был зафиксирован самый низкий рост ВВП с 2023 года, что свидетельствует о входе экономики в стагнацию.

Всего несколько недель назад в ЦПИ также писали, что органы статистики РФ официально зафиксировали падение промышленного производства в стране в ноябре 2025 года. Но Россия все еще держится. Подробнее о том, что не так с экономикой РФ и кто ее держит на плаву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭкономика РФ