Российские железные дороги третий год год подряд урезают инвестиции. В частности, инвестиционная программа на 2026 год сокращена почти на пятую часть, что демонстрирует признание управленческого провала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

Разведчики отметили, что на фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Сейчас вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляют на "примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок.

"Особенно критической является ситуация с четырьмя проектами, которые должны были увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам. Судя по финансированию, их реализация в 2026 году фактически сорвана. Это означает, что стратегические направления остаются заблокированными, а экономика теряет возможности для экспорта", - говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что падение инвестиций продолжается уже третий год подряд, что указывает на системный кризис транспортной инфраструктуры.

Это в свою очередь приводит к тому, что ключевые проекты не реализуются, подрядчики остаются без работы, а железнодорожная сеть приходит в упадок.

"Это не просто проблемы отдельной отрасли - это отражение общей деградации экономики России, которая не способна поддерживать даже базовые инвестиционные программы", - сказано в публикации.

Дополнительным сигналом этой слабости стало решение отложить на три года начало строительства "арктического железнодорожного коридора - Северного широтного хода, стоимость которого превышает 800 млрд российских рублей. Как пишет разведка, источники финансирования так и не определены, поэтому перспективы проекта призрачны.

"На этом фоне планы правительства "возродить дирижабли" являются фактически отчаянной попыткой создать иллюзию технологического развития. Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли "перспективной технологией", но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики", - добавили в СВРУ.

Резюмируя все вышеуказанное, разведчики пришли к выводу, что тональность рынка очевидна: инвестиции сокращаются, проекты срываются, а стратегические планы превращаются в фантазии.