Кінець епохи надприбутків: Росія втрачає все більше доходів від нафти та газу, - ЦПД

В ЦПД зазначили, що у міністерстві фінансів Росії визнали, що доходи від нафти та газу будуть падати як середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема у 2026 році частка нафтогазових надходжень до бюджету впаде до 23% - тоді як до 2022 року вона перевищувала 50%.

"Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу", - сказано у повідомленні.

У 2025 році Росія була змушена торгувати нафтою та газом на межі рентабельності, або навіть собі у збиток - аби продати її. Західні ринки втрачено через війну проти України, тому Росія змушена продавати нафту Індії та Китаю. А ці двоє відмовляються купувати її інакше, ніж зі знижкою у 50% та більше.

"Не бажаючи закінчувати війну проти України, Кремль власними руками знищує економічний фундамент РФ останніх років", - резюмували в ЦПД.