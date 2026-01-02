Кінець епохи надприбутків: Росія втрачає все більше доходів від нафти та газу, - ЦПД

В Росії вже змушені визнати, що епоха надприбутків від нафти та газу скінчилася. Російський диктатор Володимир Путін небажанням припинити війну проти України продовжує знищувати економіку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
В ЦПД зазначили, що у міністерстві фінансів Росії визнали, що доходи від нафти та газу будуть падати як середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема у 2026 році частка нафтогазових надходжень до бюджету впаде до 23% - тоді як до 2022 року вона перевищувала 50%.
"Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, уникаючи теми війни проти України. Втім, саме війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу", - сказано у повідомленні.
У 2025 році Росія була змушена торгувати нафтою та газом на межі рентабельності, або навіть собі у збиток - аби продати її. Західні ринки втрачено через війну проти України, тому Росія змушена продавати нафту Індії та Китаю. А ці двоє відмовляються купувати її інакше, ніж зі знижкою у 50% та більше.
"Не бажаючи закінчувати війну проти України, Кремль власними руками знищує економічний фундамент РФ останніх років", - резюмували в ЦПД.
Зазначимо, за даними української розвідки, російська залізниця через війну та санкції вже третій рік поспіль урізає інвестиції. Зокрема, інвестиційна програма на 2026 рік скорочена майже на п'яту частину, що демонструє визнання управлінського провалу.
Загалом російська економіка фактично зупинилася через війну Кремля проти України. Під кінець 2025 року було зафіксовано найнижчий зріст ВВП з 2023 року, що свідчить про вхід економіки в стагнацію.
Лише кілька тижнів тому в ЦПД також писали, що органи статистики РФ офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні у листопаді 2025 році. Але Росія все ще тримається. Детальніше про те, що не так з економікою РФ і хто її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.