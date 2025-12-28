Война и санкции ведут российскую экономику к коллапсу, - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в ЦПД, наибольшее падение зафиксировано в области производства тракторов - более 61%, бульдозеров - почти 54%, пассажирских вагонов - 50%, лифтов - более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.

Данные статистики обнародованы вскоре после "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, где он в очередной раз пытался убедить россиян, что экономика РФ в условиях войны и санкций "чувствует себя прекрасно", а некоторое снижение темпов роста - это сознательный шаг правительства для сохранения "качества экономики".

"На самом деле в РФ все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с кризисными 90-ми, ведь доходы населения падают, тогда как фискальная нагрузка из-за войны растет", - отметили в ЦПД.

В Центре отметили, что несмотря на все старания Путина скрыть реальное положение вещей, его тезисам противоречит даже официальная российская статистика. Санкции и огромные средства, которые Кремль вынужден тратить на продолжение войны, уверенно ведут российскую экономику к коллапсу.