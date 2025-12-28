ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Война и санкции ведут российскую экономику к коллапсу, - ЦПД

Россия, Воскресенье 28 декабря 2025 15:05
UA EN RU
Война и санкции ведут российскую экономику к коллапсу, - ЦПД Фото: война и санкции ведут российскую экономику к коллапсу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Органы статистики России официально зафиксировали падение промышленного производства в стране в ноябре 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в ЦПД, наибольшее падение зафиксировано в области производства тракторов - более 61%, бульдозеров - почти 54%, пассажирских вагонов - 50%, лифтов - более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.

Данные статистики обнародованы вскоре после "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, где он в очередной раз пытался убедить россиян, что экономика РФ в условиях войны и санкций "чувствует себя прекрасно", а некоторое снижение темпов роста - это сознательный шаг правительства для сохранения "качества экономики".

"На самом деле в РФ все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с кризисными 90-ми, ведь доходы населения падают, тогда как фискальная нагрузка из-за войны растет", - отметили в ЦПД.

В Центре отметили, что несмотря на все старания Путина скрыть реальное положение вещей, его тезисам противоречит даже официальная российская статистика. Санкции и огромные средства, которые Кремль вынужден тратить на продолжение войны, уверенно ведут российскую экономику к коллапсу.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине, и в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Однако это не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
Новости
Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС, - МАГАТЭ
Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС, - МАГАТЭ
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну