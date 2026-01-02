ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Экономика РФ входит в стагнацию. В ноябре ВВП страны вырос всего на 0,1%, - ЦПД

Пятница 02 января 2026 03:56
UA EN RU
Экономика РФ входит в стагнацию. В ноябре ВВП страны вырос всего на 0,1%, - ЦПД Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская экономика фактически остановилась из-за войны Кремля против Украины. Под конец 2025 года был зафиксирован самый низкий рост ВВП с 2023 года, что свидетельствует о входе экономики в стагнацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом измерении. Это худший показатель с начала 2023 года и фактический сигнал о входе экономики в стагнацию", - сказано в публикации.

В частности, промышленное производство РФ впервые за 9 месяцев ушло в минусовые показатели (-0,7%). В ЦПИ отметили, что речь идет не о сезонных колебаниях, поскольку промышленность была основой "военного роста", которая формально удерживала экономические показатели в 2023-2024 годах.

Причем там добавили, что даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии уже в текущем, 2026 году.

"Они констатируют: модель экономики, которая держалась на трех опорах - бюджетной накачке, импортозамещении и принудительном кредитовании, - исчерпала себя", - говорится в сообщении.

Резюмируя в ЦПД подчеркнули, что эта ситуация является прямым следствием войны и "управленческой неадекватности Кремля". И чем больше Москва затягивает, тем хуже будут последствия.

"Власти РФ сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика РФ заходит в тупик. И чем дольше Кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Падение производства и экономики РФ

Напомним, несколько недель назад в ЦПД также писали, что органы статистики РФ официально зафиксировали падение промышленного производства в стране в ноябре 2025 года.

В частности, наибольшее падение зафиксировано в области производства тракторов - более 61%, бульдозеров - почти 54%, пассажирских вагонов - 50%, лифтов - более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.

Также The Washington Post недавно писало, что РФ сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине, и в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Подробнее о том, что не так с экономикой РФ и кто ее держит на плаву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем