Экономика РФ входит в стагнацию. В ноябре ВВП страны вырос всего на 0,1%, - ЦПД

Российская экономика фактически остановилась из-за войны Кремля против Украины. Под конец 2025 года был зафиксирован самый низкий рост ВВП с 2023 года, что свидетельствует о входе экономики в стагнацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом измерении. Это худший показатель с начала 2023 года и фактический сигнал о входе экономики в стагнацию", - сказано в публикации.

В частности, промышленное производство РФ впервые за 9 месяцев ушло в минусовые показатели (-0,7%). В ЦПИ отметили, что речь идет не о сезонных колебаниях, поскольку промышленность была основой "военного роста", которая формально удерживала экономические показатели в 2023-2024 годах.

Причем там добавили, что даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии уже в текущем, 2026 году.

"Они констатируют: модель экономики, которая держалась на трех опорах - бюджетной накачке, импортозамещении и принудительном кредитовании, - исчерпала себя", - говорится в сообщении.

Резюмируя в ЦПД подчеркнули, что эта ситуация является прямым следствием войны и "управленческой неадекватности Кремля". И чем больше Москва затягивает, тем хуже будут последствия.

"Власти РФ сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика РФ заходит в тупик. И чем дольше Кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.