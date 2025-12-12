ua en ru
Трамп о ядерном оружии: США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации

Пятница 12 декабря 2025 05:49
Трамп о ядерном оружии: США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США, Китай и Россия обсуждают денуклеаризацию ядерного оружия, при этом все стороны стремятся к сокращению этих запасов.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы увидеть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.
И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", - сказал американский лидер.

Он также добавил, что хоть Москва и заявила о том, что не присоединится к СНВ (договор о сокращении нестратегического вооружения - ред.), все же слова могут расходиться с реальностью.

"Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят (за закрытыми дверями - ред)." - подытожил Трамп.

Как известно, в прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что его целью во внешней политике является сокращение ядерных вооружений, то есть денуклеаризация. По его словам, эту тему он уже обсуждал с РФ и Китаем.

По его словам, подобная инициатива стала бы важным шагом для обеспечения безопасности всей планеты.

