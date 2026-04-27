Ким Чен Ын открыл в КНДР музей с "трофейной" техникой ВСУ (фото)

В Северной Корее 26 апреля открыли музей с захваченной украинской техникой - танками Leopard и Abrams, бронемашинами Marder и другим оружием.

Что выставили в музее

Мемориальный музей боевых подвигов зарубежных военных операций - так официально называется объект. В его выставочной части собрали технику, которую Россия захватила на полях боев в Украине.

Среди экспонатов:

танки Leopard 2A4 и M1A1 Abrams;

боевые машины пехоты Marder;

бронированные разведывательные машины AMX-10RC;

бронетранспортеры VAB;

бронемашины с повышенной противоминной защитой, в частности турецкие Kirpi.

На церемонии рядом с лидером КНДР Ким Чен Ыном и высшими должностными лицами страны стоял министр обороны РФ Андрей Белоусов во главе российской делегации.

Комплекс посвящен участию северокорейских военных в боях на Курщине.

Как строили музей

Еще 14 февраля 2026 года Ким Чен Ын лично приехал на строительство этого объекта. Он осмотрел скульптурные панели, проверил ход работ и дал указания относительно финального вида мемориала. К строительству привлекли подразделения Корейской народной армии.

Когда КНДР вступила в войну

Первые сообщения об отправке северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Главное управление разведки Минобороны Украины и разведка Южной Кореи зафиксировали переправку первых 1500 солдат, которых впоследствии бросили на Курщину.