Ким Чен Ын направил новогоднее обращение солдатам КНДР, воюющим на стороне РФ в Украине

Пхеньян, Четверг 01 января 2026 10:15
Ким Чен Ын направил новогоднее обращение солдатам КНДР, воюющим на стороне РФ в Украине Фото: Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Диктатор КНДР Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление северокорейским военным, которые воюют на стороне России в войне против Украины. Он назвал их "гордостью страны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет информагентство, Ким Чен Ын поздравил солдат, участвующих в боевых действиях против Украины с новым годом и назвал их "самой большой силой, гордостью и крепкой опорой" страны.

Также лидер КНДР заявил, что с нетерпением ждет их возвращения домой.

"Будьте смелыми. За вами Пхеньян и Москва", - сказал Ким в своем обращении.

Кроме того, издание проинформировало, что северокорейский диктатор получил новогодние поздравительные открытки от ряда глав государств, в частности от главы Китая Си Цзиньпина и его жены.

Хотя имя Си Цзиньпина в сообщении прямо не упоминалось, а дополнительные детали не разглашались.

Солдаты КНДР воюют против Украины

Напомним, по имеющимся данным, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

В то же время, по оценке британской разведки, более половины военнослужащих КНДР, привлеченных к поддержке РФ в войне против Украины, могли погибнуть или получить ранения во время боев в Курской области.

Это стало первым зафиксированным случаем непосредственного участия северокорейских подразделений в наступательных действиях против Украины.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о полной поддержке России, а российский диктатор Владимир Путин публично отмечал северокорейских солдат, воюющих против Украины.

Подробнее о том, что говорят о войне сами корейцы, - читайте в материале.

КНДР Ким Чен Ын Новый год Война в Украине Война России против Украины
