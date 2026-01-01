Кім Чен Ин надіслав новорічне звернення солдатам КНДР, які воюють на боці РФ в Україні

Диктатор КНДР Кім Чен Ин надіслав новорічне привітання північнокорейським військовим, які воюють на боці Росії у війні проти України. Він назвав їх "гордістю країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише інформагенція, Кім Чен Ин привітав солдатів, які беруть участь у бойових діях проти України з новим роком та назвав їх "найбільшою силою, гордістю та міцною опорою" країни.

Також лідер КНДР заявив, що з нетерпінням чекає на їхнє повернення додому.

"Будьте сміливими. За вами Пхеньян і Москва", - сказав Кім у своєму зверненні.

Крім того, видання поінформувало, що північнокорейський диктатор отримав новорічні вітальні листівки від низки глав держав, зокрема від глави Китаю Сі Цзіньпіна та його дружини.

Хоча ім’я Сі Цзіньпіна у повідомленні прямо не згадувалося, а додаткові деталі не розголошувалися.