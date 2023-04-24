ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество жертв боевых действий в Судане превысило 420 человек, - ВОЗ

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 01:33
Количество жертв боевых действий в Судане превысило 420 человек, - ВОЗ Фото: количество жертв боевых действий в Судане превысило 420 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования погибло по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath.

По данным ВОЗ, в результате боевых действий ранения получили 3,7 тысячи человек. Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой