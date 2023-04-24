Количество жертв боевых действий в Судане превысило 420 человек, - ВОЗ

В результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования погибло по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath .

По данным ВОЗ, в результате боевых действий ранения получили 3,7 тысячи человек. Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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