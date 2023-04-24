Кількість жертв бойових дій у Судані перевищила 420 осіб, - ВООЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath .

За даними ВООЗ, внаслідок бойових дій поранення отримали 3,7 тисяч людей. Збройне протистояння між регулярною армією та СБР розпочалося минулого тижня. Його причиною стала запланована інтеграція останніх до регулярної армії, що було умовою угоди про повернення Судану до цивільного правління.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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