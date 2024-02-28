Количество впечатляет. Игнат рассказал, как уничтожение самолетов повлияло на авиацию РФ

"Было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет, еще и А-50У. Безусловно это уменьшит способности врага и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как раньше", - рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что российские А-50 уже не видно последние три дня в воздушном пространстве

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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