RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество впечатляет. Игнат рассказал, как уничтожение самолетов повлияло на авиацию РФ

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число уничтоженных самолетов россиян за последнее время впечатляет. Это со своей стороны уменьшит способности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет, еще и А-50У. Безусловно это уменьшит способности врага и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как раньше", - рассказал Игнат. 

Спикер Воздушных сил добавил, что российские А-50 уже не видно последние три дня в воздушном пространстве

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине