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Число погибших в результате вечерних обстрелов Херсона существенно возросло, десятки человек ранены

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 01:45
Число погибших в результате вечерних обстрелов Херсона существенно возросло, десятки человек ранены Фото: Число погибших в результате вечерних обстрелов Херсона 24 ноября возросло (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 24 ноября нанесли удар по Херсону. Сначала информировали о четырех погибших, однако впоследствии количество жертв увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Сегодняшний (24 ноября - ред.) день - это очередная страшная страница в истории нашего города-героя", - отметил чиновник.

Старух рассказал, что в результате вечернего удара врага по Херсону погибли 7 человек. Еще 21 человек получил ранения.

"Вечная память погибшим от рук российских захватчиков. Искренние соболезнования родным", - добавил глава ОВА.

Напомним, оккупанты 24 ноября несколько раз обстреливали Херсон. По состоянию на 16:30 было известно о том, что противник ударил по городу 17 раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такой террор является местью россиян за то, что они проиграли в этом сражении.

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