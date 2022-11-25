Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Херсона суттєво зросла, десятки людей поранені

Російські окупанти ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спершу інформували про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Старух розповів, що внаслідок вечірнього удару ворога по Херсону загинуло 7 людей. Ще 21 особа зазнала поранення.

"Сьогоднішній (24 листопада - ред.) день - це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, окупанти 24 листопада кілька разів обстрілювали Херсон. Станом на 16:30 було відомо, що противник вдарив по місту 17 разів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий терор є помстою росіян за те, що вони програли у цій битві.

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