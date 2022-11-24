Оккупанты за день обстреляли Херсон 17 раз: есть погибший и раненый

В результате обстрелов утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "Пункт несокрушимости".

Об этом заявила руководитель Херсонской ГВА Галина Луговая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение .

По состоянию на 15:00 24 ноября по городу сегодня совершено 17 обстрелов, в результате которых один человек погиб и один ранен.

"С 20 ноября по 24 ноября совершено 62 прилета. Погибло восемь человек, еще четыре ранены. Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город, попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов", - отметила Луговая.