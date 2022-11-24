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Оккупанты за день обстреляли Херсон 17 раз: есть погибший и раненый

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 16:38
Оккупанты за день обстреляли Херсон 17 раз: есть погибший и раненый Фото: (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

В результате обстрелов утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "Пункт несокрушимости".

Об этом заявила руководитель Херсонской ГВА Галина Луговая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеообращение.

По состоянию на 15:00 24 ноября по городу сегодня совершено 17 обстрелов, в результате которых один человек погиб и один ранен.

"С 20 ноября по 24 ноября совершено 62 прилета. Погибло восемь человек, еще четыре ранены. Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город, попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов", - отметила Луговая.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Херсон. В результате атаки один человек погиб.

Также мы писали, что в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13-летний ребенок, еще двое получили ранения.

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