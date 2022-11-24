ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне вновь слышны взрывы

Новина українською →
Херсон, Четверг 24 ноября 2022 15:33
В Херсоне вновь слышны взрывы Фото: в Херсоне вновь слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 24 февраля в Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, в городе слышны достаточно мощные взрывы.

Кроме того, по данным пабликов, вследствие обстрелов есть "прилеты".

Тем временем официальной информации пока нет.

Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.

Сегодня стало известно, что из-за массированных ракетных ударов России по Украине получили ранения 55 человек. Погибли десять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит