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Оккупанты вечером обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

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Херсон, Четверг 24 ноября 2022 20:47
Оккупанты вечером обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: оккупанты вечером обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 24 ноября, вечером, российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по городу примерно в 17:00 из РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка, также были попадания по детской площадке.

"Сейчас известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни", - добавил Янушевич.

Напомним, сегодня оккупанты уже несколько раз обстреливали Херсон.

По состоянию на 16:30 было известно о том, что противник ударил по городу 17 раз.

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