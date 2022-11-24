Оккупанты вечером обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

В четверг, 24 ноября, вечером, российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по городу примерно в 17:00 из РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка, также были попадания по детской площадке.

"Сейчас известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни", - добавил Янушевич.