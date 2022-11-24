Оккупанты вечером обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые
Иллюстративное фото: оккупанты вечером обстреляли Херсон (Getty Images)
В четверг, 24 ноября, вечером, российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
По его словам, оккупанты ударили по городу примерно в 17:00 из РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка, также были попадания по детской площадке.
"Сейчас известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни", - добавил Янушевич.
Напомним, сегодня оккупанты уже несколько раз обстреливали Херсон.
По состоянию на 16:30 было известно о том, что противник ударил по городу 17 раз.
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