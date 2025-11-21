ua en ru
Отец ждал спасения три дня: в Тернополе нашли погибшими женщину и двух детей

Пятница 21 ноября 2025 20:18
Отец ждал спасения три дня: в Тернополе нашли погибшими женщину и двух детей Фото: Последствия ракетного удара по Тернополю 19 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Тернополе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке. Под завалами нашли погибшими женщину и двух детей, отец которых трое суток ждал возле руин дома.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели отмечают, что мужчина в течение трех дней не отходил от руин, надеясь, что спасатели найдут его жену и детей живыми. Однако чуда не произошло: погибли женщина, полуторагодовалый сын и шестилетняя дочь.

Также в Тернопольской общеобразовательной школе №27 им. В. Гурняка рассказали о гибели в результате ракетного удара ученицы 2 класса Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Рассказывают, что мать и дочь погибли, обнимая друг друга.

В ГСЧС сообщают, что поисково-спасательные работы после ракетного удара в Тернополе продолжаются до сих пор. Спасатели непрерывно работают в эпицентре трагедии. Они расчищают завалы бывших жилых домов: поднимают бетонные плиты, разбирают обломки и обследуют каждый участок, чтобы найти людей, которые могут нуждаться в помощи.

По состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них 6 детей. Еще 94 человека пострадали. По данным Тернопольского горсовета без вести пропавшими считаются 10 человек, среди которых один ребенок.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю, применив крылатые ракеты и ударные дроны. По информации Воздушных сил, для атаки оккупанты использовали ракеты Х-101.

В результате обстрела повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции. Поисково-спасательная операция продолжается уже третьи сутки.

Тернополь Ракетный удар
