Количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30%, - посол

"У нас есть статистика от полиции, которая утверждает, что в 2024 году имели место 267 случаев нападений на украинцев или актов агрессии. В 2025 году было 275. За первое полугодие 2026 года - уже 180. Итак, мы действительно видим рост примерно на 30 процентов", - сказал Бандар.

В то же время, по его словам, эти показатели необходимо воспринимать с учетом изменяющихся как законодательство, так и практика квалификации и учета таких правонарушений.

Действия, которые раньше могли рассматриваться как обычное хулиганство или оскорбление, сегодня чаще квалифицируются с учетом мотива ненависти по национальному признаку.

Это означает другую правовую оценку, которая предполагает более строгую ответственность, но в то же время влияет и на показатели статистики.

"Приведенные данные отражают статистику по преступлениям или правонарушениям, совершенным на национальной почве. Данные польской прокуратуры говорят также о продолжающихся в течение января-июня 2026 года 182 досудебных производствах именно по этим преступлениям", - уточнил посол.

Он отметил, что такие проявления агрессии в отношении граждан Украины становятся особенно заметными в публичном пространстве, поскольку потерпевшие или свидетели часто публикуют видеозаписи в социальных сетях.

"С одной стороны, это усиливает чувство опасности у других граждан. С другой - способствует общественной огласке и побуждает компетентные органы быстро реагировать", - добавил Бондар.