В Кракове мужчина напал на украинцев: появилась реакция полиции и Генконсульства

5 августа в Кракове неизвестный угрожал двум гражданам Украины, обижал их, а также ударил рукой женщину. Польская полиция уже приступила к расследованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska и заявление Генерального консульства Украины в Кракове.

Как сообщили польские СМИ со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел на улице Полонийной, недалеко от одного из популярных магазинов.

На обнародованном в сети видео видно, как мужчина в синей футболке пристает к двум людям украинского происхождения. Когда он замечает, что его снимают на камеру, он начинает кричать, ругаться и бросается вдогонку за одним из граждан Украины. На кадрах также видно, как мужчина ударил женщину.

После нападения украинцы сразу обратились в местную полицию. Правоохранители заявили СМИ, что пока не определили правовую квалификацию этого деяния.

Kompromitacja mężczyzny w Krakowie. Popchnął ukraińską dziewczynę i startował do słabszego od siebie Ukraińca, który musiał uciekać. Atakowanie słabszych nie ma nic wspólnego z męskością. To objaw kompleksów i wewnętrznych frustracji. Tak nie zachowują się Polacy z zasadami. pic.twitter.com/ffN3r6mFag — Goniec.pl (@GoniecPL) August 7, 2026

Сначала они планируют подробно проанализировать все имеющиеся материалы и обстоятельства произошедшего. Только после этого будет решено, будет ли рассматриваться дело как нападение или как подстрекательство к ненависти.

Что говорят в Генконсульстве Украины

В ведомстве заявили о беспокойстве в связи с новым нападением на граждан Украины в Кракове.

Кроме того, там осудили какие-либо проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку.

"Подобное поведение и риторика недопустимы и нуждаются в надлежащем реагировании. Консульство находится в контакте с компетентными польскими органами. Рассчитываем на всестороннее выяснение обстоятельств инцидента и предоставление надлежащей правовой оценки действиям причастных лиц", - сказано в заявлении.

На фоне последних событий Генконсульство призвало украинцев не игнорировать случаи угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации. О них обязательно следует сообщать польским правоохранительным органам и дипломатическим учреждениям Украины.

"В то же время подчеркиваем, что частные случаи агрессивного поведения не могут быть основанием для обобщений о всем польском обществе. Высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам", - заявили в украинском ведомстве.