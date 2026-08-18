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Нападение на украинских детей в Польше: Туск публично обратился к злоумышленникам

15:54 18.08.2026 Вт
2 мин
Польский премьер рассказал, как нападавшие могут облегчить свое положение
aimg Валерий Ульяненко
Нападение на украинских детей в Польше: Туск публично обратился к злоумышленникам Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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В польском городе Быдгощ двое злоумышленников напали на украинских детей на детской площадке. Нападавших призвали добровольно сдаться полиции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Глава польского правительства выразил возмущение нападением и подчеркнул, что насилие в отношении детей вредит интересам самой Польши.

"Мы все возмущены очередной информацией об агрессивном поведении двух человек в Быдгоще по поводу двух детей из Украины на детской площадке. Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, знаем, что не все в порядке ни с украинской, ни с польской стороны, мы это осознаем, но нападать на детей - это антипольское действие. Это абсолютно недопустимые вещи", - подчеркнул Туск.

Призыв сдаться полиции

Премьер-министр отдельно обратился к разыскиваемым мужчине и женщине, призвав их не ждать принудительного ареста и самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.

По его словам, силовики задержат нападающих до конца текущей недели, однако добровольная явка в полицию облегчит их процессуальное положение.

"Эти двое "смелых" граждан, напавших на 12-летнего и 14-летнего ребенка, разыскиваются. У меня есть для них информация. До конца недели вы будете задержаны. Для вас будет гораздо лучше - можете спросить знакомого юриста, если вы еще сегодня обратитесь в полицию", - заявил глава польского правительства.

Туск назвал обращение к злоумышленникам "бесплатным, сердечным юридическим советом" от себя.

Что предшествовало

Напомним, инцидент произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще - двое взрослых напали на 14-летнюю украинку и ее 12-летнего брата. Причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.

Нападающими оказались мужчина и женщина, гулявшие с собакой. Они оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им расправой на почве национальной неприязни, а также применили физическую силу.

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