ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка

09:18 17.08.2026 Пн
2 мин
Дети пострадали не только психологически, но и получили физические травмы
aimg Елена Чупровская
В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка Фото: В польском парке избили детей-украинцев за разговор на родном языке (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В польском Быдгоще двое детей-украинцев подверглись нападению взрослых только за разговор на родном языке в парке у вокзала. Им угрожали расправой и нанесли физические травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального консульства Украины в Гданьске.

Что произошло в Быдгоще

14 августа в парке у железнодорожного вокзала польского города Быдгощ двое несовершеннолетних украинцев - 14-летняя девушка и ее 12-летний брат - подверглись нападению взрослых людей. Причина нападения - дети разговаривали между собой на украинском языке.

Нападающими оказались мужчина и женщина, прогуливавшиеся с небольшой собакой. Они не только нецензурно выражались и угрожали детям расправой на почве национальной неприязни, но и применили физическую силу.

  • Ребенку выкрутили руку.
  • Сломали ее игрушечный дрон.
  • Бросили обломками дрона в парня, из-за чего тот получил царапины.

Как отреагировало консульство

Генеральное консульство Украины в Гданьске держит дело на особом контроле. Консулы постоянно в связи с матерью пострадавших детей и оказывают ей необходимую консульско-правовую поддержку.

По факту нападения уже подано заявление в полицию, правоохранители разыскивают нападающих.

Самое главное - физическому здоровью детей ничего не угрожает, хотя они испытали сильный эмоциональный стресс.

Консульство призвало свидетелей обратиться в полицию

Если кто-то был свидетелем инцидента в парке у вокзала или располагает информацией о нападающих, в консульстве просят безотлагательно обратиться в полицию.

В ведомстве решительно осудили проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и безопасности украинцев станет одним из ключевых на запланированной в ближайшие дни встрече консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции.

Нападения на украинцев в Польше: что известно

Подобные случаи в Польше происходят не впервые.

Например, 5 августа в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.

Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.

Как сообщало РБК-Украина, эти и другие случаи спровоцировали массовые протесты - в 22 городах Польши прошли акции под лозунгом "Не будь безразличным".

Участники требовали от властей более жестких мер по защите иностранцев от насилия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
Аналитика
Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают