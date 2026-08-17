В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка

В польском Быдгоще двое детей-украинцев подверглись нападению взрослых только за разговор на родном языке в парке у вокзала. Им угрожали расправой и нанесли физические травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального консульства Украины в Гданьске.

Что произошло в Быдгоще

14 августа в парке у железнодорожного вокзала польского города Быдгощ двое несовершеннолетних украинцев - 14-летняя девушка и ее 12-летний брат - подверглись нападению взрослых людей. Причина нападения - дети разговаривали между собой на украинском языке.

Нападающими оказались мужчина и женщина, прогуливавшиеся с небольшой собакой. Они не только нецензурно выражались и угрожали детям расправой на почве национальной неприязни, но и применили физическую силу.

Ребенку выкрутили руку.

Сломали ее игрушечный дрон.

Бросили обломками дрона в парня, из-за чего тот получил царапины.

Как отреагировало консульство

Генеральное консульство Украины в Гданьске держит дело на особом контроле. Консулы постоянно в связи с матерью пострадавших детей и оказывают ей необходимую консульско-правовую поддержку.

По факту нападения уже подано заявление в полицию, правоохранители разыскивают нападающих.

Самое главное - физическому здоровью детей ничего не угрожает, хотя они испытали сильный эмоциональный стресс.

Консульство призвало свидетелей обратиться в полицию

Если кто-то был свидетелем инцидента в парке у вокзала или располагает информацией о нападающих, в консульстве просят безотлагательно обратиться в полицию.

В ведомстве решительно осудили проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и безопасности украинцев станет одним из ключевых на запланированной в ближайшие дни встрече консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции.

Нападения на украинцев в Польше: что известно

Подобные случаи в Польше происходят не впервые.

Например, 5 августа в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.