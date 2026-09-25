Кількість нападів на українців в Польщі зросла на 30%, - посол

За три роки кількість нападів на українців в Польщі зросла на 30%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.
"У нас є статистика від поліції, яка стверджує, що в 2024 році мали місце 267 випадків нападів на українців, або актів агресії. У 2025 році було 275. За перше півріччя 2026 року - вже 180. Отже, ми справді бачимо зростання приблизно на 30 відсотків", - сказав Бандар.
Водночас, за його словами, ці показники необхідно сприймати з урахуванням того, що змінюються як законодавство, так і практика кваліфікації та обліку таких правопорушень.
Дії, які раніше могли розглядатися як звичайне хуліганство чи образа, сьогодні частіше кваліфікуються з урахуванням мотиву ненависті за національною ознакою.
Це означає іншу правову оцінку, що передбачає суворішу відповідальність, але водночас впливає і на показники статистики.
"Наведені дані відображають статистику щодо злочинів чи правопорушень, вчинених на національному ґрунті. Дані польської прокуратури говорять також про триваючі протягом січня-червня 2026 року 182 досудові провадження саме по цих злочинах", - уточнив посол.
Він зазначив, що такі прояви агресії щодо громадян України стають особливо помітними у публічному просторі, оскільки потерпілі або свідки часто публікують відеозаписи в соціальних мережах.
"З одного боку, це посилює відчуття небезпеки у інших громадян. З іншого - сприяє суспільному розголосу та спонукає компетентні органи реагувати швидко", - додав Бондар.
Нагадаємо, останнім часом ЗМІ все частіше повідомляють про нові напади на українців у Польщі.
Так, 14 серпня у парку неподалік залізничного вокзалу в Бидгощі двоє дорослих, чоловік і жінка, конфліктували з 14-річною українкою та її 12-річним братом.
За попередніми даними, причиною агресії стала українська мова, якою діти спілкувалися між собою.
Нападники, які гуляли із собакою, ображали дітей нецензурною лайкою, погрожували їм через національну приналежність та застосували фізичну силу.
Інцидент отримав широкий розголос у Польщі. На нього також відреагував прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він засудив напад на дітей і заявив, що подібна поведінка є неприпустимою.
5 серпня в Кракові чоловік погрожував двом українцям і вдарив жінку в обличчя.
Польська поліція розпочала розслідування, а Генеральне консульство України засудило інцидент і закликало не ігнорувати випадки агресії.
Ці та інші випадки спровокували масові протести - у 22 містах Польщі пройшли акції під гаслом "Не будь байдужим".
Учасники вимагали від влади жорсткіших заходів для захисту іноземців від насильства.