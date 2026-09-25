Кількість нападів на українців в Польщі зросла на 30%, - посол

"У нас є статистика від поліції, яка стверджує, що в 2024 році мали місце 267 випадків нападів на українців, або актів агресії. У 2025 році було 275. За перше півріччя 2026 року - вже 180. Отже, ми справді бачимо зростання приблизно на 30 відсотків", - сказав Бандар.

Водночас, за його словами, ці показники необхідно сприймати з урахуванням того, що змінюються як законодавство, так і практика кваліфікації та обліку таких правопорушень.

Дії, які раніше могли розглядатися як звичайне хуліганство чи образа, сьогодні частіше кваліфікуються з урахуванням мотиву ненависті за національною ознакою.

Це означає іншу правову оцінку, що передбачає суворішу відповідальність, але водночас впливає і на показники статистики.

"Наведені дані відображають статистику щодо злочинів чи правопорушень, вчинених на національному ґрунті. Дані польської прокуратури говорять також про триваючі протягом січня-червня 2026 року 182 досудові провадження саме по цих злочинах", - уточнив посол.

Він зазначив, що такі прояви агресії щодо громадян України стають особливо помітними у публічному просторі, оскільки потерпілі або свідки часто публікують відеозаписи в соціальних мережах.

"З одного боку, це посилює відчуття небезпеки у інших громадян. З іншого - сприяє суспільному розголосу та спонукає компетентні органи реагувати швидко", - додав Бондар.