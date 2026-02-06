"Кил-зона - 15-20 км вглубь": Сырский назвал длину линии активных боевых действий

Российские оккупанты наступают по всей линии фронта с разной интенсивностью. Активная зона достигает 1200 км, а кол-зона - 15-20 км вглубь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия на всей протяженности линии боевого соприкосновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км", - рассказал Сырский.
По его словам, продолжает расти глубина боевых порядков.
"Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кол-зоны и уже достигают 15-20 километров", - отметил главком.
Фото: Сирский назвал длину линии активных боевых действий (инфографика РБК-Украина)
Он также рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается наращивание и совершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.
По словам главкома, в составе штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем. Общее количество дронов растет в штурмовых частях и механизированных бригадах.
В каждом линейном батальоне действует рота беспилотных систем, в каждой бригаде - батальон.
Также продолжается модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования.
"В каждой бригаде ТРО вводятся два батальона беспилотных систем. В частности, в первых четырех бригадах ТРО созданы три пехотных батальона и два батальона БПЛА, что существенно повышает их боевые возможности", - пояснил Сырский.
К тому же проводится дальнейшее наращивание и совершенствование Сил беспилотных систем. С лета 2025 года (с момента создания группировки Сил беспилотных систем) доля их эффективности в огневом поражении и уничтожении противника выросла с 4% до 33%.
"В настоящее время дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте. Артиллерия - 40%", - сообщил главком.
Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что в феврале россияне будут пытаться усиливать давление на фронте и попытаются активно воевать минимум до весны.
В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и ищет прорыв малыми группами.
Также в американском Институте изучения войны сообщали, что войска армии РФ пытаются воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которую ранее уже успешно применяли в Покровске.