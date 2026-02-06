"Кил-зона - 15-20 км вглубь": Сырский назвал длину линии активных боевых действий

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия на всей протяженности линии боевого соприкосновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км", - рассказал Сырский.

По его словам, продолжает расти глубина боевых порядков.

"Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кол-зоны и уже достигают 15-20 километров", - отметил главком.





Фото: Сирский назвал длину линии активных боевых действий (инфографика РБК-Украина)

Он также рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается наращивание и совершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.

По словам главкома, в составе штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем. Общее количество дронов растет в штурмовых частях и механизированных бригадах.

В каждом линейном батальоне действует рота беспилотных систем, в каждой бригаде - батальон.

Также продолжается модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования.

"В каждой бригаде ТРО вводятся два батальона беспилотных систем. В частности, в первых четырех бригадах ТРО созданы три пехотных батальона и два батальона БПЛА, что существенно повышает их боевые возможности", - пояснил Сырский.

К тому же проводится дальнейшее наращивание и совершенствование Сил беспилотных систем. С лета 2025 года (с момента создания группировки Сил беспилотных систем) доля их эффективности в огневом поражении и уничтожении противника выросла с 4% до 33%.

"В настоящее время дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте. Артиллерия - 40%", - сообщил главком.