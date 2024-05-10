При каких условиях есть риски потери Часового Яра: мнение эксперта

"Конечно, это не произойдет завтра или послезавтра, но тенденция очень неблагоприятная. Враг не только атакует в лоб в микрорайоне Канал, но и обходит с флангов. На севере выходит не очень, но на юге (со стороны Ивановского, - ред.) он с этой миссией справляется", - отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта, остро встанет вопрос потери Временного Яра.

"Причем не потери непосредственно в результате штурмовых ударов, нет. А вот с учетом рисков охвата и окружения такой вариант вполне вероятен", - подчеркнул он.