ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возможно ли продвижение РФ без контроля над Часовым Яром: что говорят в ВСУ

Донбасс, Воскресенье 05 мая 2024 08:15
UA EN RU
Возможно ли продвижение РФ без контроля над Часовым Яром: что говорят в ВСУ Фото: в ВСУ оценили вероятность продвижения РФ на Краматорск и Константиновку без контроля над Часовым Яром (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Без контроля над Часовым Яром Донецкой области российские войска не смогут продвинуться на Краматорск и Константиновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий офицера пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона.

"Нет, невозможно. На данном направлении, на локациях - Константиновское, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться", - сказал он.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. Враг активно давит на западе и северо-западе от Авдеевки. В частности, оккупанты недавно осуществили существенное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ, отражая вражеские механизированные штурмы вблизи Угледара, уничтожили десятки единиц бронетехники российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Часов Яр Война в Украине
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках