В Донецкой ОВА описали опасный сценарий в боях за Часовов Яр
Российские войска усиленно атакуют по направлению Часового Яра в Донецкой области. Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.
Как отметил Филашкин, российские войска продвинутся вглубь Украины, если им удастся захватить прифронтовый город Часов Яр и всю территорию Донбасса.
В то же время, он подчеркнул, что украинские защитники не допустят этого и сделают "все возможное и невозможное", чтобы оттеснить российских оккупантов.
По словам главы Донецкой ОВА, войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии восточной Украины, и ежедневно в регионе производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.
Опасные сценарии
Отвечая на вопрос, какая опасность угрожает Украине и миру, если весь Донбасс перейдет под контроль России, Филашкин отметил, что враг будет продвигаться дальше.
"Мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были в 1991 году", - сказал глава Донецкой ОВА.
Губернатор сказал, что только в его регионе около 2500 гражданских лиц были убиты и почти 5000 ранены с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.
"Слова, чтобы описать весь гнев, который мы испытываем, наверное, еще не придуманы", - добавил он.
Ситуация в районе Часового Яра
Напомним, что из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов Часов Яр фактично разрушен. Несмотря на это, 679 жителей отказываются покинуть город. В то же время доставка гуманитарной помощи в город осложняется из-за постоянных атак врага.
Следует отметить, что российским войскам приказали захватить Часов Яр до 9 мая. Украинские бойцы усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.
В Вооруженных силах Украины заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше в Краматорское и Константиновское направления.
В настоящее время украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.
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