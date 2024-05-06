ВСУ контролируют ситуацию вокруг Часового Яра, россиян в городе нет, - ОСГВ "Хортица"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там последние дни нет. Российской армии в городе нет", - рассказал Волошин.

Он также опроверг информацию из сети о том, что ВСУ якобы взорвали мост через канал Северский Донец - Донбасс.

"Наоборот, наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал FPV-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении", - отметил спикер.