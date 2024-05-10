За яких умов є ризики втрати Часового Яру: думка експерта

"Звичайно, це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція дуже несприятлива. Ворог не лише атакує в лоб у мікрорайоні Канал, але й обходить з флангів. На півночі виходить не дуже, але на півдні (з боку Івановського, - ред.) він з цією місією справляється", - зазначив Селезньов.

Експерт зауважив, що якщо Сили оборони не знайдуть ресурси, щоб стабілізувати фронт, гостро постане питання втрати Часового Яру.

"Причому не втрати безпосередньо в результаті штурмових ударів, ні. А ось з урахуванням ризиків охоплення та оточення, такий варіант цілком імовірний", - наголосив він.