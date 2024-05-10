При каких условиях есть риски потери Часового Яра: мнение эксперта
Часов Яр удастся не удержать в среднесрочной перспективе, если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта.
Об этом в материале РБК-Украина "Серая зона" растет. Где наступает Россия и смогут ли ВСУ сдержать удар, говорит эксперт Владислав Селезнев.
"Конечно, это не произойдет завтра или послезавтра, но тенденция очень неблагоприятная. Враг не только атакует в лоб в микрорайоне Канал, но и обходит с флангов. На севере выходит не очень, но на юге (со стороны Ивановского, - ред.) он с этой миссией справляется", - отметил Селезнев.
Эксперт отметил, что если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта, остро встанет вопрос потери Временного Яра.
"Причем не потери непосредственно в результате штурмовых ударов, нет. А вот с учетом рисков охвата и окружения такой вариант вполне вероятен", - подчеркнул он.
Ситуация в районе Часового Яра
Напомним, что из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов Часов Яр фактически разрушен. Впрочем, несмотря на это, 679 жителей отказываются покинуть город. В то же время доставка гуманитарной помощи в город осложняется из-за постоянных атак врага.
Как заявили в Вооруженных силах Украины, без контроля над Часовым Яром россияне вряд ли смогут продвинуться дальше в Краматорское и Константиновское направления.
Известно, что украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских окупантов в городе нет.
Вчера сообщалось, что в Донецкой ОВА описали опасный сценарий в боях за Часов Яр
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