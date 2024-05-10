ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При каких условиях есть риски потери Часового Яра: мнение эксперта

Украина, Пятница 10 мая 2024 09:44
UA EN RU
При каких условиях есть риски потери Часового Яра: мнение эксперта Фото: риски потери Часового Яра (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Часов Яр удастся не удержать в среднесрочной перспективе, если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта.

Об этом в материале РБК-Украина "Серая зона" растет. Где наступает Россия и смогут ли ВСУ сдержать удар, говорит эксперт Владислав Селезнев.

"Конечно, это не произойдет завтра или послезавтра, но тенденция очень неблагоприятная. Враг не только атакует в лоб в микрорайоне Канал, но и обходит с флангов. На севере выходит не очень, но на юге (со стороны Ивановского, - ред.) он с этой миссией справляется", - отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что если Силы обороны не найдут ресурсы для стабилизации фронта, остро встанет вопрос потери Временного Яра.

"Причем не потери непосредственно в результате штурмовых ударов, нет. А вот с учетом рисков охвата и окружения такой вариант вполне вероятен", - подчеркнул он.

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, что из-за активных боевых действий и ежедневных обстрелов Часов Яр фактически разрушен. Впрочем, несмотря на это, 679 жителей отказываются покинуть город. В то же время доставка гуманитарной помощи в город осложняется из-за постоянных атак врага.

Как заявили в Вооруженных силах Украины, без контроля над Часовым Яром россияне вряд ли смогут продвинуться дальше в Краматорское и Константиновское направления.

Известно, что украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских окупантов в городе нет.

Вчера сообщалось, что в Донецкой ОВА описали опасный сценарий в боях за Часов Яр

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Часов Яр Война России против Украины
NEWS
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче