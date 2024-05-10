За яких умов є ризики втрати Часового Яру: думка експерта

Часів Яр не вдасться утримати в середньостроковій перспективі, якщо Сили оборони не знайдуть ресурси для стабілізації фронту.

Про це у матеріалі РБК-Україна "Сіра зона" росте. Де наступає Росія та чи зможуть ЗСУ стримати удар" говорить експерт Владислав Селезньов.

"Звичайно, це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція дуже несприятлива. Ворог не лише атакує в лоб у мікрорайоні Канал, але й обходить з флангів. На півночі виходить не дуже, але на півдні (з боку Івановського, - ред.) він з цією місією справляється", - зазначив Селезньов.

Експерт зауважив, що якщо Сили оборони не знайдуть ресурси, щоб стабілізувати фронт, гостро постане питання втрати Часового Яру.

"Причому не втрати безпосередньо в результаті штурмових ударів, ні. А ось з урахуванням ризиків охоплення та оточення, такий варіант цілком імовірний", - наголосив він.