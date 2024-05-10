За яких умов є ризики втрати Часового Яру: думка експерта
Часів Яр не вдасться утримати в середньостроковій перспективі, якщо Сили оборони не знайдуть ресурси для стабілізації фронту.
Про це у матеріалі РБК-Україна "Сіра зона" росте. Де наступає Росія та чи зможуть ЗСУ стримати удар" говорить експерт Владислав Селезньов.
"Звичайно, це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція дуже несприятлива. Ворог не лише атакує в лоб у мікрорайоні Канал, але й обходить з флангів. На півночі виходить не дуже, але на півдні (з боку Івановського, - ред.) він з цією місією справляється", - зазначив Селезньов.
Експерт зауважив, що якщо Сили оборони не знайдуть ресурси, щоб стабілізувати фронт, гостро постане питання втрати Часового Яру.
"Причому не втрати безпосередньо в результаті штурмових ударів, ні. А ось з урахуванням ризиків охоплення та оточення, такий варіант цілком імовірний", - наголосив він.
Ситуація у районі Часового Яру
Нагадаємо, що через активні бойові дії та щоденні обстріли Часів Яр фактично зруйнований. Втім попри це 679 жителів відмовляються покинути місто. У той же час, доставка гуманітарної допомоги до міста ускладнюється через постійні атаки ворога.
Як заявили у Збройних силах України, без контролю над Часовим Яром росіяни навряд чи зможуть просунутися далі до Краматорського та Костянтинівського напрямків.
Відомо, що наразі українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.
Вчора повідомлялось, що у Донецькій ОВА описали небезпечний сценарій в боях за Часів Яр.
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