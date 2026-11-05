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В какие страны Европы можно доехать поездом из Украины: актуальные маршруты

17:40 05.11.2026 Чт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
В какие страны Европы можно доехать поездом из Украины: актуальные маршруты Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Из Украины можно добраться по железной дороге до восьми европейских стран. Часть поездов курсирует непосредственно за границу, а для поездки в другие города Европы пассажирам нужно сделать пересадку.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Среди доступных направлений - Польша, Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, Молдова, Румыния и Германия.

Поезда в Польшу

Больше всего вариантов железнодорожного сообщения из Украины предусмотрено с Польшей. Поезда курсируют в Перемышль, Холм и Варшаву.

В частности, до Перемышля можно доехать из Киева поездами №89, №51, №705 и №715, а также из Харькова - поездом №63, из Одессы через Львов - №56, из Запорожья - №32 и из Кременчуга - №70.

В Холм следуют поезда:

  • №19 Киев - Холм;
  • №23 Киев - Холм;
  • №119 Днепр - Холм;
  • №93 Харьков - Холм.

Также есть прямое сообщение Киев - Варшава Западная - поезд №67. Отдельный маршрут из Черновцов в польскую Раву-Русскую обеспечивает поезд №866, откуда можно продолжить путешествие в Варшаву.

Из Перемышля пассажиры могут пересесть на поезда в Краков, Вроцлав, Познань, Катовице, Щецин, Зеленую Гуру и другие города. Из Холма доступны пересадки в Варшаву, Люблин и другие польские направления.

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Поезда в Чехию

Добраться до Праги можно с пересадкой в Перемышле. Для этого подходят, в частности, поезд №715 Киев - Перемышль с последующей пересадкой на RJ 1022, а также поезда №51 Киев - Перемышль и №63 Харьков - Перемышль.

Из Перемышля есть сообщение с Прагой через Краков и Остраву или через Краков и Катовице.

Поезда в Венгрию

До Будапешта можно добраться непосредственно из Киева на поезде №9. Также есть маршрут из Киева в Чоп на поезде №27, откуда пассажиры могут продолжить путешествие в Будапешт на поезде EC 146.

Еще один вариант - доехать до Мукачево, откуда курсируют поезда в Будапешт. Такой маршрут доступен пассажирам поездов:

  • №38 Одесса - Ужгород;
  • №17 Харьков - Мукачево - Ужгород;
  • №81 Киев - Львов - Мукачево;
  • №40 и №4 Запорожье - Мукачево;
  • №45 Харьков - Мукачево.

Из Будапешта также можно пересесть на поезда в другие европейские города.

Поезда в Австрию

В Вену предусмотрен прямой поезд №749 Киев - Вена-Главный.

Также можно добраться до австрийской столицы с пересадками. Один из вариантов - поезд №27 Киев - Чоп, а оттуда EC 146 в Вену через Будапешт.

Еще один маршрут предусматривает поездку из Киева в Будапешт поездом №9, а дальше - пересадку на RJX 162 или RJX 60 в Вену.

Также в Вену можно доехать из Перемышля через Краков и Катовице.

Поезда в Словакию

До Словакии можно добраться через Чоп или Мукачево.

В частности, из Чопа курсирует поезд R 961 в Братиславу. Маршрут проходит через Кошице, Попрад и Жилину.

Также до Братиславы можно доехать с пересадкой в Будапеште: для этого предусмотрено сообщение поездами №9 и EC 172.

До словацкого города Кошице можно добраться из Мукачево поездами №963 и №965. Для этого подходят украинские рейсы в Мукачево из Одессы, Харькова, Киева и Запорожья.

Поезда в Молдову

Между Киевом и Кишиневом курсирует поезд №351. Он отправляется со столицы Украины в 18:06 и прибывает в Кишинев в 11:53.

Поезд курсирует по нечетным дням.

Поезда в Румынию

До Бухареста можно добраться с пересадкой в Кишиневе. Для этого пассажиры могут воспользоваться поездом №351 Киев - Кишинев, а затем пересесть на поезд №105 в Бухарест.

Также в перечне есть маршрут №99 Киев - Бухарест Норд.

Поезда в Германию

Добраться до Германии можно с пересадками в Польше или Венгрии.

В частности, из Перемышля курсируют поезда в Берлин и Мюнхен. Для этого можно воспользоваться украинскими рейсами №32 Запорожье - Перемышль, №63 Харьков - Перемышль, №51 Киев - Перемышль или №705 Киев - Перемышль.

Также до Берлина можно доехать через Варшаву поездом №67 Киев - Варшава Западная, а в Мюнхен - через Будапешт и Вену поездом №9.

Кроме этого, из Холма есть сообщение в Берлин через Варшаву, а из Перемышля - в Лейпциг с пересадкой в Дрездене.

Перед поездкой следует проверять расписание, дни курсирования и наличие билетов на конкретную дату, ведь часть международных рейсов ходит не каждый день.

Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о запуске трех новых международных поездов в Польшу. Среди них - флагманский поезд №23/24 "Михаил Грушевский" сообщением Киев - Холм.

Также в расписании появились поезда №31/32 Киев - Перемышль и №73/74 Днепр - Перемышль. Маршруты предусматривают удобные пересадки на международные рейсы в Берлин, Прагу, Краков, Варшаву и другие европейские города. Кроме того, недавно компания представила новый флагманский поезд №51/52 "Ярослав Мудрый", который будет курсировать между Киевом и Перемышлем.

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