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УЗ запускает три новых поезда в Польшу, один из них флагманский

18:01 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
УЗ запускает три новых поезда в Польшу, один из них флагманский Фото: УЗ запускает три новых международных поезда в Польшу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Три новых международных поезда появятся в расписании "Укрзализныци". Один из них будет флагманским и будет носить имя Михаила Грушевского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.

Флагманский поезд "Михаил Грушевский"

Флагманский поезд 23/24 Киев – Холм назвали в честь известного украинского историка и руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

"Мы чтим вдохновителя украинского национального движения, совмещая два выдающихся для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет", - отметили в УЗ.

В составе поезда - современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны.

Рейс отправляется под композицию МУР "Наше время", которая подчеркивает важность борьбы за единую и свободную Украину, говорится в сообщении.

Еще два поезда в Польшу

Следующие два новых поезда курсируют по важным маршрутам:

  • 31/32 Киев - Перемышль имеет удобную стыковку с поездом в Берлин, Прагу, Краков, Катовице, Вроцлав. Имеет остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове. Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 8:19.
  • 73/74 Днепр - Перемышль курсирует через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку, Львов. Отправляется из Днепра в 19:00, прибывает в Перемышль в 14:10. В это время пассажиры могут пересесть на поезд в Краков, Варшаву, Прагу, Мюнхен.

Ранее РБК-Украина писало, что стоимость билета на одно и то же влечение может отличаться в зависимости от типа вагона, дня недели и выбранного места.

Кроме того, "Укрзализныця" анонсировала отмену нескольких поездов в западном направлении с 20 октября.

В частности, отменяют следующие рейсы: № 79/80 "Сичеслав" сообщением Днепр - Львов и № 31/32 сообщением Запорожье - Перемышль.

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