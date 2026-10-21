УЗ запускает три новых поезда в Польшу, один из них флагманский
Три новых международных поезда появятся в расписании "Укрзализныци". Один из них будет флагманским и будет носить имя Михаила Грушевского
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.
Флагманский поезд "Михаил Грушевский"
Флагманский поезд 23/24 Киев – Холм назвали в честь известного украинского историка и руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.
"Мы чтим вдохновителя украинского национального движения, совмещая два выдающихся для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет", - отметили в УЗ.
В составе поезда - современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны.
Рейс отправляется под композицию МУР "Наше время", которая подчеркивает важность борьбы за единую и свободную Украину, говорится в сообщении.
Еще два поезда в Польшу
Следующие два новых поезда курсируют по важным маршрутам:
- 31/32 Киев - Перемышль имеет удобную стыковку с поездом в Берлин, Прагу, Краков, Катовице, Вроцлав. Имеет остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове. Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 8:19.
- 73/74 Днепр - Перемышль курсирует через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку, Львов. Отправляется из Днепра в 19:00, прибывает в Перемышль в 14:10. В это время пассажиры могут пересесть на поезд в Краков, Варшаву, Прагу, Мюнхен.
Ранее РБК-Украина писало, что стоимость билета на одно и то же влечение может отличаться в зависимости от типа вагона, дня недели и выбранного места.
Кроме того, "Укрзализныця" анонсировала отмену нескольких поездов в западном направлении с 20 октября.
В частности, отменяют следующие рейсы: № 79/80 "Сичеслав" сообщением Днепр - Львов и № 31/32 сообщением Запорожье - Перемышль.