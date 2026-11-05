До яких країн Європи можна доїхати поїздом з України: актуальні маршрути

З України можна дістатися залізницею до восьми європейських країн. Частина поїздів курсує безпосередньо за кордон, а для подорожі до інших міст Європи пасажирам потрібно зробити пересадку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці" .

Серед доступних напрямків - Польща, Чехія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Молдова, Румунія та Німеччина.

Поїзди до Польщі

Найбільше варіантів залізничного сполучення з України передбачено з Польщею. Поїзди курсують до Перемишля, Холма та Варшави.

Зокрема, до Перемишля можна доїхати з Києва поїздами №89, №51, №705 та №715, а також із Харкова - поїздом №63, з Одеси через Львів - №56, із Запоріжжя - №32 та з Кременчука - №70.

До Холма прямують поїзди:

№19 Київ - Холм;

№23 Київ - Холм;

№119 Дніпро - Холм;

№93 Харків - Холм.

Також є пряме сполучення Київ - Варшава Західна - поїзд №67. Окремий маршрут із Чернівців до польської Рави-Руської забезпечує поїзд №866, звідки можна продовжити подорож до Варшави.

Із Перемишля пасажири можуть пересісти на поїзди до Кракова, Вроцлава, Познані, Катовіце, Щецина, Зеленої Гури та інших міст. Із Холма доступні пересадки до Варшави, Любліна та інших польських напрямків.

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Поїзди до Чехії

Дістатися Праги можна з пересадкою в Перемишлі. Для цього підходять, зокрема, поїзд №715 Київ - Перемишль із подальшою пересадкою на RJ 1022, а також поїзди №51 Київ - Перемишль і №63 Харків - Перемишль.

З Перемишля є сполучення з Прагою через Краків і Остраву або через Краків і Катовіце.

Поїзди до Угорщини

До Будапешта можна дістатися безпосередньо з Києва поїздом №9. Також є маршрут із Києва до Чопа поїздом №27, звідки пасажири можуть продовжити подорож до Будапешта поїздом EC 146.

Ще один варіант - доїхати до Мукачева, звідки курсують поїзди до Будапешта. Такий маршрут доступний пасажирам поїздів:

№38 Одеса - Ужгород;

№17 Харків - Мукачево - Ужгород;

№81 Київ - Львів - Мукачево;

№40 та №4 Запоріжжя - Мукачево;

№45 Харків - Мукачево.

Із Будапешта також можна пересісти на поїзди до інших європейських міст.

Поїзди до Австрії

До Відня передбачено прямий поїзд №749 Київ - Відень-Головний.

Також можна дістатися австрійської столиці з пересадками. Один із варіантів - поїзд №27 Київ - Чоп, а звідти EC 146 до Відня через Будапешт.

Ще один маршрут передбачає поїздку з Києва до Будапешта поїздом №9, а далі - пересадку на RJX 162 або RJX 60 до Відня.

Також до Відня можна доїхати з Перемишля через Краків і Катовіце.

Поїзди до Словаччини

До Словаччини можна дістатися через Чоп або Мукачево.

Зокрема, з Чопа курсує поїзд R 961 до Братислави. Маршрут проходить через Кошице, Попрад і Жиліну.

Також до Братислави можна доїхати з пересадкою в Будапешті: для цього передбачено сполучення поїздами №9 та EC 172.

До словацького міста Кошице можна дістатися з Мукачева поїздами №963 та №965. Для цього підходять українські рейси до Мукачева з Одеси, Харкова, Києва та Запоріжжя.

Поїзди до Молдови

Між Києвом і Кишиневом курсує поїзд №351. Він відправляється зі столиці України о 18:06 та прибуває до Кишинева об 11:53.

Поїзд курсує по непарних днях.

Поїзди до Румунії

До Бухареста можна дістатися з пересадкою в Кишиневі. Для цього пасажири можуть скористатися поїздом №351 Київ - Кишинів, а потім пересісти на поїзд №105 до Бухареста.

Також у переліку є маршрут №99 Київ - Бухарест Норд.

Поїзди до Німеччини

Дістатися Німеччини можна з пересадками в Польщі або Угорщині.

Зокрема, з Перемишля курсують поїзди до Берліна та Мюнхена. Для цього можна скористатися українськими рейсами №32 Запоріжжя - Перемишль, №63 Харків - Перемишль, №51 Київ - Перемишль або №705 Київ - Перемишль.

Також до Берліна можна доїхати через Варшаву поїздом №67 Київ - Варшава Західна, а до Мюнхена - через Будапешт і Відень поїздом №9.

Окрім цього, з Холма є сполучення до Берліна через Варшаву, а з Перемишля - до Лейпцига з пересадкою в Дрездені.

Перед поїздкою варто перевіряти розклад, дні курсування та наявність квитків на конкретну дату, адже частина міжнародних рейсів ходить не щодня.