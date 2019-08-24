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Київське метро відкрило всі станції після заходів на День Незалежності

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 13:08
Київське метро відкрило всі станції після заходів на День Незалежності
Фото: метро в Києві (РБК-Україна)

Основні акції закінчилися

Київський метрополітен почав працювати у звичайному режимі після завершення заходів День Незалежності. Про це йдеться в повідомленні київського метро Twitter.

Як наголошується в повідомленні, метрополітен працює в звичайному режимі, всі станції відкриті.

Київське метро відкрило всі станції після заходів на День Незалежності

Нагадаємо, сьогодні в Києві відзначають День Незалежності. З ранку в центрі посилили заходи безпеки перед урочистими заходами. На відміну від попередніх років, техніка задіяна не була, оскільки президент Володимир Зеленський скасував військовий парад.

В 9:30 на Майдані Незалежності почалося "Хода гідності". А в 11:00 почався "Марш захисників", який провели ветерани, волонтери і сім'ї загиблих. У марші взяли участь близько 10 тис. чоловік.

Як повідомили у київському метрополітені, сьогодні станція метро "Майдан незалежності" на час проведення святкових заходів буде закрита на вхід і вихід. А станція "Хрещатик" працює в звичайному режимі.

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