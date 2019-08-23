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У київському метро уточнили інформацію про роботу на День Незалежності

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 14:08
У київському метро уточнили інформацію про роботу на День Незалежності
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центральні станції будуть тимчасово закриті на вхід і вихід

Стало відомо як будуть працювати станція метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" в Києві у День Незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського метрополітену у Facebook.

Повідомляється, що станція "Хрещатик" працюватиме в звичайному режимі. Станція "Майдан Незалежності" відкриватися на вхід і вихід з початку роботи до закінчення святкових заходів. Пересадка працюватиме.

У київському метро уточнили інформацію про роботу на День Незалежності

Також зазначимо, що 24 серпня в зв'язку з футбольним матчем на стадіоні НСК "Олімпійський" між київським "Динамо" і донецьким "Олімпіком" будуть обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

Раніше РБК-Україна повідомляло про зміни автобусних і тролейбусних маршрутів 22-24 серпня. Зміняться маршрути за деякими напрямками через святкування в центрі Києва.

Нагадаємо, раніше українці назвали сенс Дня Незалежності. На думку 68% громадян це госдуарственный свято. Чверть опитаних думає, що це просто вихідний день.

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