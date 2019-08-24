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Киевское метро открыло все станции после мероприятий на День Независимости

Новости » Происшествия    24.08.2019 - 13:08
Киевское метро открыло все станции после мероприятий на День Независимости
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Основные акции закончились

Киевский метрополитен начал работать в обычно режиме после завершения мероприятий День Независимости. Об этом говорится в сообщении киевского метро в Twitter.

Как отмечается в сообщении, метрополитен работает в обычном режиме, все станции открыты.

Киевское метро открыло все станции после мероприятий на День Независимости

Напомним, сегодня в Киеве отмечают День Независимости. С утра в центре усилили меры безопасности перед торжественными мероприятиями. В отличие от предыдущих лет, техника задействована не была, поскольку президент Владимир Зеленский отменил военный парад.

В 9:30 на Майдане Независимости началось "Шествие достоинства". А в 11:00 начался "Марш защитников", который провели ветераны, волонтеры и семьи погибших. В марше приняли участие около 10 тыс. человек.

Как сообщили в киевском метрополитене, сегодня станция метро "Майдан независимости" на время проведения праздничных мероприятий будет закрыта на вход и выход. А станция "Крещатик" работает в обычном режиме.

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