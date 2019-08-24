У Києві розпочався Марш захисників України

Близько 10 тисяч чоловік почали альтернативний Марш захисників України

Біля парку ім. Тараса Шевченка в Києві починається Марш захисників України з нагоди Дня незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що близько 10 тисяч чоловік почали альтернативний Марш захисників. Хода почалася в 11:00 у парку Тараса Шевченка. Учасники маршу йдуть по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабського ринку і далі по Хрещатику до Майдану Незалежності.

Попереду колони йдуть матері та дружини загиблих бійців. Люди стають перед ними на коліна, проводжають оплесками і скандують "Дякуємо".

Фото (РБК-Україна / Віталій Носач)

Нагадаємо, у Києві пройшов Марш Гідності. На Хрещатику огородили місце проведення "Ходи гідності", а в окремих місцях встановлені детектори. У ньому взяв участь глава держави Володимир Зеленський, українські військові, ветерани АТО і волонтери, а також представники різних родів військ ЗСУ. При цьому військова техніка демонструватися не буде. Крім того, по Хрещатику пройшли відомі українські медики, вчителі, спортсмени, дипломати.

Додамо, на час святкування Дня Незалежності в період з 24 по 25 серпня будуть перекриті для руху транспорту центральні вулиці.